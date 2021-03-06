Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı

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İstanbul'da gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı öldüren 30 yaşındaki fitness eğitmeni İbrahim Yener'in, kadını öldürmeden önce tecavüz ettiği ortaya çıktı.

İstanbul'da geçen yıl aralıkta sabah saatlerinde duş almak için şofbeni çalıştıran 30 yaşındaki İbrahim Yener, sıcak su akmayınca apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı (53) arayarak yardım istedi.

YÜKSEK SES NEDENİYLE UYARINCA ÖLDÜRÜLDÜ

Bunun üzerine Dolapçı, Yener'in evine gitti. Şofbeni kontrol etmek için içeri giren Dolapçı, şofbenin tamiri için birini göndereceğini söyleyerek daireden çıktı. 20 dakika sonra Dolapçı, tekrar daireye gitti ve yüksek müzik sesi nedeniyle genç adamı uyardı. Çıkan tartışma arbedeye dönüştü ve Yener masadaki bıçakla Dolapçı'nın boğazını kesti.

NİŞANLISINA İTİRAF EDİP BİR SÜRE SAKLANDI

Kadın, yaralı halde evden kaçarken, Yener ise nişanlısını arayarak cinayet işlediğini söyleyip bir süre Beylikdüzü'nde Suriyeli kişilere ait bir barakada kaldı. Ardından teslim oldu.

ADLİ TIP KURUMU BELİRLEDİ

Zanlı hakkında ağır müebbet istendi. Yargılama sırasında İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından Dolapçı'nın iç çamaşırından alınan kanlı örneklerde, Yener'e ait genotip DNA profillerine rastlandı. Durum Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Savcılık, Adli Tıp Kurumu'nca ortaya çıkan cinsel istismar durumuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda İbrahim Yener hakkında, dava açtı.

TECAVÜZE UĞRAMIŞ

Sabah'ın haberine göre iddianamede, Dolapçı'nın olay günü üzeri yarı çıplak vaziyette ve hırkasının yırtılmış şekilde bulunduğu, Adli Tıp'tan alınan rapor içeriklerinde yönelik cinsel saldırıya maruz kaldığı anlatıldı. İddianamede, Dolapçı'nın hırkasının yırtılmış olması ve şüpheliye karşı direnç gösterdiği anlatıldı.