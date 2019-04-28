AP Seçimlerinde Türkiye Rahatsızlığı: Üyelik Müzakerelerini Sonlandırmamız Gerek

23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı olan Manfred Weber, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, Münster kentinde Avrupa seçimleri kampanyasına start verdikleri toplantıda konuşan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Weber, "Avrupa'nın nihai sınırları var mı? Uzun vadede Avrupa nereye kadar uzanıyor?" sorusunu yöneltti.

"ORTAKLIK, DOSTLUK İSTİYORUZ AMA..."

Avrupa'nın komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmayı istediğini belirten Weber, AB ile Türkiye'nin ilişkilerinde gelinen noktada en çok "dürüstlüğe ihtiyaç duyulduğunu" söyledi. "Bu nedenle Türkiye'nin AB'nin üyesi olabileceğine inanmıyorum" diyen Alman politikacı, "Ortaklık, dostluk istiyoruz ama Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırmamız gerek" şeklinde konuştu.

Manfred Weber

TÜRKİYE'Yİ YİNE HEDEF ALMIŞTI

Alman siyasetçi, Salı günü Atina'da seçim kampanyasını başlatması dolayısıyla yaptığı konuşmada da, Türkiye'nin "hiçbir zaman AB üyesi olamayacağını" söylemişti.