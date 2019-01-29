AP Adayı Rum Vekilin 'Kıbrıs Helendir' Paylaşımı Tepki Çekti

RUM iktidar Demokratik Sefererlik Partisi'nin (DİSİ) 24 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için gösterdiği adaylardan Milletvekili Dr. Eleni Stavrou'nun EOKA paylaşımı tartışmalara neden oldu. Stavrou, 'Kıbrıs'ta Türk halkını yok edip, adayı Yunanistan'a bağlamak için kurulan terör örgütü EOKA'nın lideri Georgies Grivas'ın mezarını ziyaret etti.

'EOKA'NIN FİKİRLERİ YAŞIYOR'

Rum Milletvekili Stavrou, mezarını ziyaretinden sonra sosyal medyadan, "Georgies'in vücudu toprak olabilir ancak fikirleri yaşıyor. Georgies'in fikirleri ölümsüzdür. Kıbrıs-Yunanistan Birliği, Kıbrıs Elendir, Makedonya Elendir" paylaşımı yaptı.

Stavrou'nun paylaşımı üzerine sosyal medyada sert tartışmalar yaşandı. Unite Cyprus Now (UCN) aktivistlerinden Kemal Baykallı, DİSİ Lideri Averof Neofitu'yu etiketleyerek, "Tebrikler Sayın Neofitu. Bu adayınız, DİSİ'nin siyasi çizgisini mi gösteriyor? Siz Kıbrıs'ın, Yunanistan ile birleşmesini mi savunuyorsunuz? Sizin Kıbrıslı Türk dostlarınız buna ne diyecek?" diye sordu. Neofitu'nun sorulan soruya cevabı; "Enosis, on yıllardır gündemimizde değildir. Bizim tek düşüncemiz, ülkemizin BM'nin anlaşılmış kriterleri tahtında yeniden birleşmesi ve Kıbrıslı Türk yoldaşlarımızla barış içinde yaşamamızdır" şeklinde oldu.

Rum Gazeteci Stelyos Orfanidis de, Neofitu'ya, "Madem tek derdiniz barıştı, nasıl olur da Enosis'i selamlayan bir vekil partinizden aday olur?" diye tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden iktidar Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy da, "Güney'de Dr. Eleni Stavrou. DİSİ'nin Avrupa Parlamentosu adaylarından bir tanesi. Gidiyor Grivas heykelinin önünde fotoğraf çektirip atıyor. Dünyanın neresine gitse faşist, nereye seçilse insanlık düşmanı" diye konuştu. - Karahasan

Kaynak: DHA