AÖF dönem sonu sınavı ne zaman 2021? 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman?
Anadolu Üniversitesi 2021-2022 Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçlarının açıklanmasını ardından öğrenciler dönem sonu sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Akademik takvimin belli olmasının ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Peki, 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? AÖF dönem sonu sınavı ne zaman 2021?
Açıköğretim Fakültesi, güz döneminde ara sınav (vize) ve dönem sonu (final) sınavı olarak iki sınav düzenleniyor. Geçtiğimiz eğitim döneminde koronavirüs sebebiyle bu sınavlar online olarak düzenlenmişti. Ara sınavlar 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılmış ve merakla beklenen sonuçlar 2 Aralık tarihinde açıklanmıştı.2021-2022 Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçlarının açıklanmasının ardın öğrenciler gözünü yıl sonu sınavlarına dikti.Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? AÖF dönem sonu sınavı ne zaman 2021? detaylar haberimizde.
2021 AÖF DÖNEM SONU SINAVI NE ZAMAN 2021?
Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da yapılmıştı. Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak.
AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
Haberler.com - Gündem