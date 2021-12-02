AÖF dönem sonu sınavı ne zaman 2021? 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi, güz döneminde ara sınav (vize) ve dönem sonu (final) sınavı olarak iki sınav düzenleniyor. Geçtiğimiz eğitim döneminde koronavirüs sebebiyle bu sınavlar online olarak düzenlenmişti. Ara sınavlar 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılmış ve merakla beklenen sonuçlar 2 Aralık tarihinde açıklanmıştı.2021-2022 Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçlarının açıklanmasının ardın öğrenciler gözünü yıl sonu sınavlarına dikti.Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? AÖF dönem sonu sınavı ne zaman 2021? detaylar haberimizde.

2021 AÖF DÖNEM SONU SINAVI NE ZAMAN 2021?

Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da yapılmıştı. Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak.

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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