: Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada

13.12.2019 23:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:39

Muğla'da, antidepresan ilaç almak için 3 eczanenin camlarını sopayla kıran H.T., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. H.T.'nin eczanenin camını kırma anı, ­cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

BAĞIMLI OLDUĞU İLAÇLARI ALABİLMEK İÇİN ECZANELERE SALDIRDI

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi 12 Sokak'ta meydana geldi. İş bulmak için Sakarya'dan Muğla'ya gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.T., eczanenin camına elindeki sopayla vurmaya başladı. Camı kırmaya çalışan H.T.'yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, H.T.'yi elinde sopayla sokakta yürürken yakaladı. Yapılan incelemede H.T.'nin 3 eczanenin camını kırdığı belirlendi. Gözaltına alınan H.T.'nin bağımlılığı nedeniyle antidepresan ilaç almak için eczanelerinin camlarını kırdığı tespit edildi.

O ANLAR KAMERADA

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen H.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan, H.T.'nin eczane camlarına sopayla vurma anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

ANTİDEPRESAN NEDİR?

Antidepresan, başta depresyon olmak üzere pek çok hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir ilaç grubunun adıdır. İlk kez 1950'li yıllarda kullanıma giren antidepresanların bugün pek çok türü vardır. Toplumda yerleşik olan yaygın kanının aksine antidepresan ilaçlar bağımlılık yapmaz ve depresyon tedavisinde oldukça başarılıdırlar. Uzun süre tıp dünyasında en çok tartışılan konulardan biri olan 'Antidepresan ilaçlar işe yaramıyor' iddiası son yıllarda yapılan pek çok bilimsel araştırmanın sonucunda artık gündemden çıkmıştır. Günümüzde, depresyon, anksiyete, panik atak ve kronik ağrılar gibi pek çok alanda kullanılan antidepresan ilaçlar etki mekanizmalarına göre gruplandırılırlar.

Kaynak: DHA

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