400 bin TL değerindeki hayvanlarını TIR şoförüne kaptıran besici: Bulamazsak on yılım heba olur

Tokat'ın Turhal ilçesinde besicilik yapan 35 yaşındaki Murat Sevük, 25 büyükbaş hayvanını Antalya'ya getirmek için anlaştığı nakliye şirketinin şoförü tarafından 400 bin TL değerindeki hayvanlarının çalındığını ileri sürdü. Murat-İdris Sevük kardeşler hayvan pazarında kiraladıkları boş çadırda 3 gündür hayvanlarına kavuşmayı bekliyor. Nakliye firması yetkilisi H.Ç. ise TIR'ın kendi şirketlerine ait olmadığını, bu iş için şoförüyle birlikte kiralama yaptıklarını söyledi. "Bekir" isimli sürücünün kendilerine plaka ve adresini yanlış verdiğini ileri süren H.Ç, "Adamın bulunmasını ben de istiyorum. Telefonla arıyorum. Bana cevap vermiyor. Bazen cevap verip küfür ediyor" dedi.

TURHAL'DAN YOLA ÇIKTILAR

Turhal ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Murat-İdris Sevük kardeşler, bin bir güçlükle yetiştirdikleri 25 hayvanı, Kurban Bayramı öncesinde Antalya'da satışa çıkarmaya karar verdi. Kepez Belediyesi'nin Çamlıca Mahallesi'ndeki hayvan pazarından 20 bin liraya yer kiralayan Murat Sevük, kentteki bir nakliye şirketiyle hayvanlarının taşınması için anlaştı. Turhal'dan 25 büyükbaş hayvanını anlaştığı nakliye şirketince kiralanan bir TIR'a yükleyen Murat Sevük, ardından şirkete ait yine başka besicinin hayvanlarının bulunduğu iki TIR ile arka arkaya yola çıktı. Hayvan pazarına öndeki TIR'la ulaşan Murat Sevük, arkadaki TIR'ın bir türlü gelmemesi üzerine nakliye şirketine ulaştı. Firma yetkililerinden olumlu bir cevap alamayan Murat Sevük, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. İfadelerin başvurulan kardeşlerin ihbarıyla Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda kaybolan TIR'ı bulmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Hayvanlarından gelecek mutlu bir haberi bekleyen Murat-İdris Sevük kardeşler kiraladıkları boş çadırda 3 gündür hayvanlarına kavuşmayı bekliyor. Zaman zaman gözleri dolan Murat Sevük, hayvanlarının biran önce bulunmasını istedi.

Evli ve 5 çocuk babası Murat Sevük, 50 büyükbaş hayvan dolu iki TIR'la geçtiğimiz çarşamba günü Turhal'dan yola çıktıklarını belirterek, "Şoför yanında ailesinin olduğunu söyleyerek beni, ikna ederek diğer TIR'a yönlendirdi. Daha sonra Boğazlıyan'da TIR ortadan kayboldu. 25 büyük baş hayvanım kayıp. Değeri 350-400 bin lira civarında. Ben kendim yüklediğim için bu adamlar elit hırsız oluyor. Burada bomboş bekliyorum. Bu adamlar ortada yok istenilse bulunur. Benimle dalga geçiyorlar." şeklinde konuştu.

"O YILLIK EMEĞİM HEBA OLDU"

Bir yıllık emeğinin şu an ortadan kaybolduğunu ifade eden Murat Sevük, " Bizimle hiçbir kurum ilgilenmedi. Benim malımı o kişi gidip kestirirse hayatta bulunmaz. Mallarımın bulunmasını istiyorum. Şu anda bittik. Hazırlığımız yaptık, mallarımızı bekliyoruz ama mağdur olduk. Hayvanlarımızı satıp borcumu ödeyecektim. 5 çocuğumun rızkı ortadan kayboldu. Hayvanlarımı bulamazsak benim on yılım heba olur" dedi.

İdris Sevük(30) ise hayvanlarını korumak için TIR'ın kasasına bindiğini anlatarak, " İki saat kasada yol gittim. Hava şartlarından dolayı diğer TIR'a geçmeye beni ikna ettiler. Sonra TIR ortadan kayboldu. Dolandırıldık. Keşke TIR'dan inmeseydim, canım pahasına malımı korurdum. Bu malları satıp borcumu ödeyecektim, şimdi ne yapacağım. Benim mallarımı bulsunlar" diye konuştu.

Besici Bülent Korkmaz, Tokat'ın Turhal ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirterek, arkadaşlarıyla bir nakliye firmasından ayarladıkları 2 TIR'a hayvanlarını Antalya'ya götürmek üzere yola çıktıklarını söyledi. Korkmaz, 2 TIR'a 50 büyükbaş hayvanı İdris Sevük ve Murat Sevük kardeşlerle birlikte yükledikten sonra yola çıktıklarını ifade etti. Korkmaz, "Arka arkaya iki TIR yola çıktık. Ama TIR şoförlerinden biri 'Araçta eşim ve kızım var sizi yanıma alamam, uygun olmaz' dedi ve bir benzin istasyonunda arkadaşımızı indirdi. Biz de arkadaşımızı yolda bizim TIR'a aldık. O şoförde bizi arkamızdan geliyordu." dedi.

"YOLDA KAYBOLDU"

Sarıkaya'ya geldiklerinde kendi şoförlerinin arkada gelen aracın jandarma uygulamasına takıldığını söylediğini anlatan Bülent Korkmaz," Biz durursak hayvan yatıyordu, o nedenle yola devam ettik. Bir süre gidince aşırı yorgunluktan uyuya kaldık. Birkaç saat sonra uyandık, arkadaşı şoförü aradık, 'Geliyoruz' dedi. Bizi sürekli oyaladılar. İki şoför meğer birbirini tanıyorlarmış. TIR yolda kayboldu. Biz Bucak üzerinden geldik, onlarda Akseki üzerinden geleceklerini söylediler ama Antalya'ya hiç gelmemişler" ifadelerine yer verdi.

Kimseye seslerini duyuramadıklarını belirten Bülent Korkmaz, hem kendisinin hem arkadaşlarının bittiğini söyledi.

Böyle bir mağduriyetin olmadığını dile getiren Korkmaz," Bizimle dalga geçiyorlar. Telefonu, araç plakası belli ama Türkiye'de dolaşıyor. Bunun adı hırsızlık değilmiş, iyi niyeti suistimalmiş"dedi.

NAKLİYE FİRMASI: GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ

Nakliye firması yetkilisi H.Ç. ise TIR'ın kendi şirketlerine ait olmadığını, bu iş için şoförüyle birlikte kiralama yaptıklarını söyledi.

"Bekir" isimli sürücünün kendilerine plaka ve adresini yanlış verdiğini ileri süren H.Ç, "Adamın bulunmasını ben de istiyorum. Telefonla arıyorum. Bana cevap vermiyor. Bazen cevap verip küfür ediyor, benimle dalga geçiyor. 'Gel hayvanları teslim et.' diyorum, anlamıyor. Ben de şikayetçi olacağım. Benim de burada bir hukuki sorumluluğum doğuyor. Gereken neyse ben de yapmak istiyorum. Bu hayvanların çalınmasıyla ilgili bizim ilgimiz yok."açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA