ANTALYA Yaşlı kadını ezen sürücü Tencereler devrildi sandım Yaşlı kadını ezen sürücü Tencereler devrildi sandımANTALYA'da geri manevra yapan Volkan Ü.'nün (30) kullandığı otomobil, Fatmaana Aydın'ı (80) üzerinden geçti.

Yaşlı kadını ezen sürücü Tencereler devrildi sandım

ANTALYA'da geri manevra yapan Volkan Ü.'nün (30) kullandığı otomobil, Fatmaana Aydın'ı (80) üzerinden geçti. Yaşlı kadın yoğun bakıma alınırken, sürücü Ü. ifadesinde, Tık sesi duydum. Bagajdaki tenceler devrildi sandım dedi. Volkan Ü., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaza, 18 Şubat günü saat 11.00 sıralarında, Manavgat ilçesi Taşağıl Mevkii'nde meydana geldi. Volkan Ü., 07 MGU 84 plakalı otomobili ile geri manevra yaparken o sırada evinin bahçesinde dolaşan Fatmaana Aydın'a çarptı. Çevredekilerin seslenmesi üzerine aracı durduran Volkan Ü., otomobilin üzerinden geçtiği yaşlı kadın için 112'yi aradı. Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatmaana Aydın, hastaneye götürüldü. Vücudunda çok sayıda kırık ve iç organlarında ezikler olduğu tespit edilen Aydın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Volkan Ü. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Ü., adli kontrolle serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILMAYA İTİRAZ

Fatmaana Aydın'ın tedavisinin halen sürdüğünü ve durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten avukat torunu Mustafa Gökduman, serbest bırakılma kararına itiraz ettiğini söyledi. Volkan Ü.'nün ağır kusurlu olduğunu ve tutuklu yargılanmasını talep ettiğini aktaran Mustafa Gökduman, kaza yerinin trafiğe kapalı alan olduğunu söyledi. Volkan Ü.'nün geri manevra yaparken arkasına bakmadığını tahmin ettiğini kaydeden Gökduman, İki teker göğsünden iki teker de bacak kısmından geçmiş. 700 kg'lık bir araç anneannemin üzerinden geçmiş. Bacaklar kırık, kaburgalar kırık, omuz çıkmış. Kollarda kırık var. Akciğer ezilmiş. Yaşam destek ünitesine bağlı. Savcı ifadesini alıp serbest bırakılması için talepte bulundu. Mahkemede sanık Volkan Ü. 'Arkama baktım normal hızda geri geri gidiyordum. Bir tık sesi duydum. Bagajdaki tencelerin devrildiğini düşündüm' diyor. Burada bir kasıttan söz etmek lazım. Zorlayarak kadının üzerinden geçmiş. Baksaydı görürdü diye konuştu.

Kaynak: DHA