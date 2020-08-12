ANTALYA Otomobil refüje çarptı 1 yaralı
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ANTALYA Otomobil refüje çarptı 1 yaralı

Otomobil refüje çarptı: 1 yaralıANTALYA'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

12.08.2020 17:54 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:59

Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza yapan aracın başka bir araç tarafından sıkıştırıldığı ve kazaya neden olan sürücünün aracıyla kaçtığı öne sürüldü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Cikcilli Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Mesut Günay (26) yönetimindeki 07 NKF 01 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu refüje çıkıp, tel örgülere çarptıktan sonra savruldu. Tekerleği kopan otomobilin sürücüsü ise başından yaralandı. Sürücü Mesut Günay, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yol kenarındaki gölge alana götürüldü. Vatandaşlar Günay'ın bilincini açık tutmak için onunla sürekli sohbet ederek, yakınlarına cep telefonuyla bilgi verdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası da olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviyle alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇ KAÇTI İDDİASI

Kazaya tanık olan vatandaşlar, olayla ilgili polisleri bilgilendirirken, olay yerinden kaçan sürücünün, Mesut Günay'ın otomobilini sıkıştırdığını ve bu nedenle kazanın meydana geldiğini söyledi. Vatandaşlar, kazaya neden olan aracın önce durakladığını ardından da hızla olay yerinden uzaklaştığını iddia etti. Olay yerine gelen polisler gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA Otomobil refüje çarptı 1 yaralı

Kaynak: DHA

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