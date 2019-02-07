Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu
Antalya'da başıboş gezen iki at, önce bir kamyonetin ardından TIR'ın çarpması sonucu yaralandı. Bir süre yol kenarında bekletilen atlar, daha sonra hayvan ambulansıyla hayvan barınağına götürüldü.
Antalya'da sahipsiz iki ata kamyonet çarptı. Çeşitli yerlerinden yaralanan, bir süre sonra yol kenarına alınan iki at, tedavi edilmek üzere hayvan ambulansıyla barınağa götürüldü.
ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sahipsiz gezen 1'i dişi iki ata, araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Bulvarı üzerinde ters şeritten ilerlediği sırada, iddiaya göre önce bir kamyonet, ardından TIR çarptı. Kazada atlardan erkek olan hafif yaralanırken, diğeri çeşitli yerlerinden darbe aldı. Kaza nedeniyle tek şeridi kapan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, vatandaşlar durumu polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi.
HAYVAN BARINAĞINA GÖTÜRÜLDÜLER
Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis çevre güvenliği alırken, yerde uzun süre yatan atlar vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırılıp yolun kenarına getirildi. Yaralı atlar daha sonra hayvan ambulansıyla hayvan barınağına götürüldü.
Olayı görenlerden Sefa Aktun, "Yolda yaralı atları görünce hemen durdum. Çeşitli kurumları arayıp yardım istedim. İnşallah bir şey olmaz" dedi.
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BU BAŞI BOŞ ATLARIN NE İŞ VAR TIRAFİKDE????? TABİ YA GENE BAKAMADILAR DEĞİLMİ BÜTÜN GÜN ÇALIŞTIRIYORLAR BİR AVUÇ OT İÇİN SONRADA YAŞLANIP HASTA OLUNCA ATLARI ÖLÜME TERK EDİYORLAR BUNLAR DOĞA ATLARI DEĞİL DOĞA ATLARI DOĞADA GEZERLER ÇÜNKÜ ATLARDA SÜRÜDÜR SÜRÜDEN AYRILMAZLAR SAHİPLERİ BİLE İSTEYEREK SALI VERMİŞLER İNSALLAH YARALARI AĞIR DEĞİLDE SON YILLARINI KIRPAÇSIZ MERHAMETLİ İNSANLARIN YANINDA BAŞKA HAYVANLARLA RAHAT GEÇİRİRLER BELKİDE DOĞADA. . . ORDADA RAHAT YOK İNSANLARDANCevap Yaz Yayından Kaldır
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Antalya deniz kenarında güzel ve turistik bir yerleşim alanıdır,insanlar nefislerine düşkün olduklarından meyhanelerde gecelerler,camiler bomboştur,bence devletimiz müftünün yanına iki polis memuru görevlendirmeli evler tek tek dolaşılıp insanlar dört dörtlük müslüman olmaları İçin uyarılmalı,kabul etmeyenler denize dökülmelidir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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çingenelerin elinde telef oluyor hayvanlar. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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avrupa bizi kiskaniyor niye cünki bizim kadar hukuk tanimaz kafasina göre takilan ve özgür olmadiklari insan kadar hayvan haklarinida korumaya mecbur olduklari ve hayvanlarini serbestce yollara orta yerlere pisletemedikleri oto yollarda sahipsizce serbest birakamadiklari icin yasasin cahil özgürlügü bos vermislik ve sorumsuzluk yapanin yaptigi yanina kar kalmasi bize yakisir dimi amaCevap Yaz Yayından Kaldır
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İnsallah bisey olmaz kurtulurlar ve dogafa yasar insanlardan kurtulurlarCevap Yaz 5 Yayından Kaldır