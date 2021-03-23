ANTALYA Kasa ve mazgal hırsızları yakalandı
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ANTALYA Kasa ve mazgal hırsızları yakalandı

23.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:02

Kasa ve mazgal hırsızları yakalandıANTALYA'nın Kumluca ilçesinde plastik kasaların yanı sıra yağmur suyu mazgalını çalan 5 şüpheli, Mavikent Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Kasa ve mazgal hırsızları yakalandı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde plastik kasaların yanı sıra yağmur suyu mazgalını çalan 5 şüpheli, Mavikent Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Mavikent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Kumluca'daki toptancı hallerinden kasa hırsızlığı yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında çalındığı tespit edilen kasalarla birlikte 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ilçenin bazı noktalarında su giderlerindeki mazgalları da çaldığı belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerden birinin gündüz vakti mazgalı çalıp, atık topladığı aracıyla götürdüğü anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 3'ünün işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Çalınan kasalar Mavikent Jandarma Karakol Komutanlığı'nın bahçesine getirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA Kasa ve mazgal hırsızları yakalandı
ANTALYA Kasa ve mazgal hırsızları yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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