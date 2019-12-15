Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2018 Yılı Basın Ödülleri dağıtıldı

15.12.2019 23:06 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:41

Antalya Gazeteciler Cemiyetince (AGC) düzenlenen "2018 Yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren gazetecilere ödülleri törenle verildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğu, Su Otel'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 24 saat kendileriyle çalışan, kamu hizmeti yapan, ödül alan ya da almayan tüm gazetecileri kutladığını söyledi.

Gazeteciler Cemiyetinin, hem basın çalışanlarının sorunları hem de kent sorunlarıyla ilgilenen önemli bir örgüt olduğunu belirten Karaloğlu, "Basının yoğun ve titiz çalışmasıyla, hem dünya hem de ülkede meydana gelen olaylardan haberdar oluyoruz. Gazetecilik öyle kolay değil, gece gündüz bize doğru haberi ulaştırmak için çalışıyorlar." dedi.

Karaloğlu, "Ölümle tokalaşma" ve "Hayata kastım yok, kaskım var" sloganıyla başlattıkları projelerin, basının desteğiyle ulusal alanda da büyük ses getirdiğini ve projelerinin başka kentlerde de uygulanmaya başlandığını kaydetti.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni ise cemiyet olarak emek ve emekçiye önem verdiklerini ve bunun için bir yıl boyuncu ter döken basın mensuplarını ödüllendirdiklerini söyledi.

Bu yıl Antalya dışından oluşturdukları, gazetecilik mesleğinde tecrübeli jüri üyelerinin titiz çalışmasıyla ödüllerin sahiplerini bulduğunu dile getiren Yeni, "Antalya'da verilen ödüller, Türk medyasındaki en prestijli ödüller arasında yer alıyor. Bu yılki ödüllere kurucu meslek büyüklerinin ismini verdik ve bu vefa gösterisi diğer yıllarda da uygulanmaya devam edecek." diye konuştu.

Ödül alanlar

AGC Antalya Basın Ödülleri'nde, "Yazılı basında yılın gazetecileri" alanında Hayati Tungar, "haber" kategorisinde İHA'dan Suat Metin, "Naci İlhan araştırma" kategorisinde Hilal Gazetesi'nden Okan Dilek, "Sadrettin Tunca röportaj" kategorisinde XL Magazin Dergisi'nden Pelin Köksalan, "güncel yazı" kategorisinde Körfez Gazetesi'nden Engin Korkmaz, "spor" kategorisinde İHA'dan Suat Metin, "ekonomi ve turizm" kategorilerinde Hürriyet Akdeniz'den Ceren Deniz ödüle layık görüldü.

AA kameramanına ödül



AA kameramanı Bekir Bektaş'ın "en iyi görüntü" kategorisinde ödül aldığı "Televizyon Ödülleri" alanında, "haber" kategorisinde Kanal V'den Şenol Civcir, "program" kategorisinde yine Kanal V'den Ali Orhan ödül aldı.



"Uğur Özkeleş yılın radyocusu" kategorisinde TRT Antalya Radyosu'ndan Yeşim Ertan ve Ata Taşpınar, "Süphi Neşet Türel sayfa tasarımı" kategorisinde ise Körfez Gazetesi'nden Abdullah Yüksel, ödülün sahibi oldu.



"Genç iletişimci" ödülü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinden Celal Ünal'a, "juri özel" ödülleri ise Kanal V'den Mehmet Akif Arıcı ve Serdar Korkmaz'a verildi.

"Nuri Dağtekin özel" ödülü Güven İslamoğlu'na, "AGC kurum özel" ödülü Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına, "AGC kişi" ödülü ise Prof. Dr. Nevzat Çevik'e takdim edildi.



26. Hasan Özkay Fotoğraf yarışmasında ise "yılın haber fotoğrafı" dalında İHA'dan Suat Metin, "yılın doğa ve çevre fotoğrafı" dalında ise yine İHA'dan İsa Akar ödül aldı.

Kaynak: AA