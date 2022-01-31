Antalya Devlet Opera ve Balesi "Madama Butterfly" operasını sahneleyecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), geçen sezonlarda kapalı gişe sahnelediği "Madama Butterfly" operasını konser versiyonuyla 5 Şubat'ta yeniden sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Puccini'nin Uzak Doğu ezgileri ile süslediği dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operası, opera özüne uygun biçimde kısaltılan dekor ve kostümleriyle tekrar sahnelenecek.

Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait olan operanın, rejisini Yiğit Günsoy hazırladı. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Tulio Gagliardo yönetirken, koroyu ise şef Mahir Seyrek çalıştırılıyor.

İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Dünya opera edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan eserde "Madama Butterfly"ı Nurdan Küçükekmekçi, "Pinkerton"u Burak Pektaş, "Sharpless"i Serhat Konukman, "Suzuki"yi Gülçin Gültekin ve "Goro" rolünü Devrim Demirel canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 5 Şubat saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak gösterinin bilet fiyatları 25, 50 ve 70 lira arasında değişiyor. Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.