ANTALYA Demreli çocuklar 23 Nisan için söyledi Demreli çocuklar 23 Nisan için söylediANTALYA'nın Demre ilçesinde hazırlanan proje kapsamında çocuklar söyledikleri şarkıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Demreli çocuklar 23 Nisan için söyledi

ANTALYA'nın Demre ilçesinde hazırlanan proje kapsamında çocuklar söyledikleri şarkıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Demre Kaymakamlığı ve Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 'Demreli Çocuklar 23 Nisan için söylüyor' projesi gerçekleştirildi. Projeyle koronavirüs salgını nedeniyle bayramı meydanlarda kutlayamayan çocuklar için bayram çoşkusu yaşatıldı. Emekli müzik öğretmeni Mustafa Akyüzlüer ve müzik öğretmeni Fatih Evsen'in hazırladığı projede, 35 öğretmen, öğrenci ve veli görev aldı. Projede, Mustafa Akyüzlüer'in yazdığı ve bestelediği 'Mutlu Çocuklar' şarkısı seslendirildi. Şarkının sözleri ve bestesi sosyal medya yolu ile çocuklara, öğretmen ve velilere gönderildi. Şarkıyı çalışanlar kendileri çekim yaparak, müzik öğretmeni Fatih Evsen'e gönderdi. Fatih Evsen tarafından şarkının montajı yapılarak, sosyal medyada paylaşıldı. Şarkıda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutlayan çocukların mutluluğu anlatılırken, Çiğdem Akyüzlüer de şarkıyı işaret diliyle söyledi.

ŞARKININ SÖZLERİ

Bahar gelir her sene,

Bu bahar başka bahar,

Yüzyıl oldu bu sene,

Çocuklar çok mutlular.

Varlığından güç aldık,

Sayende hep yüceldik,

Umut güven kazandık,

Sevgili Atam

Mutlu çocuklar,

Özgür çocuklar,

Sanatla yoğrulurlar,

Bilimin ışığında

Sonsuza kadar

Kaynak: DHA