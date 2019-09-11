Karısını öldüren koca kendini savundu: Başka bir erkekle çırılçıplak yakaladım

11.09.2019 12:08

Antalya'da, eşi Sultan Uluışık'ı başka bir erkekle yakaladığı iddiası ile öldüren Sedat Uluışık 10. kez hakim karşısına çıkarak kendini savundu. Uluışık ifadesinde,"Aldatılan, kandırılan, ihanete uğrayan ben oldum. Eşimi çok seviyordum. Bir başkasıyla çırılçıplak görünce dayanamadım, kendimden geçtim" diye kendisini savundu.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Antalya'da cezaevinden firar ettikten sonra bıçaklayarak karısını ve evdeki bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sedat Uluışık ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

"KENDİMİ KAYBETTİM"

Söz verilen sanık Uluışık, olayı ağır tahrik altında gerçekleştiğini iddia ederek pişman olduğunu söyledi.

Eşini çok sevdiğini belirten Uluışık, "Onu evde başka bir adamla görünce kendimi kaybettim. Amacım öldürmek değildi." dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

NE OLDU?

Kepez ilçesinde eşinden ayrı yaşayan Sedat Uluışık'ın, (36) 5 Aralık 2017'de tutuklu bulunduğu Dalaman Açık Cezaevinden firar ederek kayınvalidesinin evinde eşi Sultan Uluışık'ı (27) bıçaklayarak öldürdüğü, aynı evde bulunan Mehmet Sabir Öztoprak'ı (60) ise ağır yaraladığı öne sürülmüştü. Öztoprak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kadının ölmeden önce şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA