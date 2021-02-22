Antalya'da yasa dışı bahis ve kumar denetimlerinde 10 şüpheli yakalandı
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Antalya'da yasa dışı bahis ve kumar denetimlerinde 10 şüpheli yakalandı

22.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:58
Antalya'da yasa dışı bahis ve kumar denetimlerinde 10 şüpheli yakalandı

Antalya'da işletmelere yönelik yapılan yasa dışı bahis ve kumar denetimlerinde 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da işletmelere yönelik yapılan yasa dışı bahis ve kumar denetimlerinde 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarınca 166 ekip ve 483 personelin katılımıyla eş zamanlı yasa dışı bahis ve kumar denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde 10 bin 346 kişinin sorgusu yapıldı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'sinin ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, 3'ünün ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, 751 iş yeri ve 37 derneğin kontrol edildiği denetimlerde toplam 41 bin 748 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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