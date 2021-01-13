Antalya'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Finike-Kumluca kara yolu Petrol Kavşağı'nda şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 20 litre kaçak içki ele geçirdi.

Araçtaki şüpheliler H.A. ve H.İ.S. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen H.Ö. ve B.B'nin Kızılağaç Mahallesi'ndeki adreslerinde arama yaptı.

Aramada 1 kilo 320 gram uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi