Antalya'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

13.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:58
Antalya'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Finike-Kumluca kara yolu Petrol Kavşağı'nda şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 20 litre kaçak içki ele geçirdi.

Araçtaki şüpheliler H.A. ve H.İ.S. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen H.Ö. ve B.B'nin Kızılağaç Mahallesi'ndeki adreslerinde arama yaptı.

Aramada 1 kilo 320 gram uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Mike Pence Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Kanye West Acun Ilıcalı Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 11:00:42. #1.15#
title