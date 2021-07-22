Antalya'da tur teknesinde yangın çıktı
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Antalya'da tur teknesinde yangın çıktı

Antalya'da tur teknesinde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Levent Kişi - Haberler | Güncel

Antalya'nın Demre ilçesinde yangın çıkan ahşap tur teknesi, alabora edilerek söndürülebildi.

Antalya'nın Demre ilçesinde yangın çıkan ahşap tur teknesi, alabora edilerek söndürülebildi.

Kekova Yatlimanı'nda demirli bulunan yaklaşık 18 metre uzunluğundaki "Domino" isimli günübirlik tur teknesinin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap tekneyi sardı.

Alevleri fark eden çevredekiler, halatlarını çözdükleri tekneyi açığa doğru ittirdi. Bu sırada limandaki diğer tekneler alevlerin sıçrama ihtimaline karşı bölgeden uzaklaştırıldı.

Yaptıkları müdahale rağmen yangını kontrol altına alamayan denizciler, motorlu testere yardımıyla delikler açtıkları teknenin alabora almasını sağladı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekibinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonrası tur teknesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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