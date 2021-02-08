Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 627 kişiye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 627 kişiye ceza kesildi

08.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:18
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 627 kişiye ceza kesildi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 627 kişiye 1 milyon 800 bin 755 lira ceza kesildi.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 627 kişiye 1 milyon 800 bin 755 lira ceza kesildi.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rehavete kapılıp tedbirler önemsenmezse, kontrollü sosyal hayat sürecinin uzayabileceğini vurguladı.

Paylaşımında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yapılan yasal işlemlere ilişkin de bilgi veren Yazıcı, "Antalya'mızda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 627 kişiye 1 milyon 800 bin 755 lira idari para cezası uygulanmıştır. Evlerinde kalarak kurallara riayet eden tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Barış Manço Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 627 kişiye ceza kesildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 11:21:46. #1.15#
title