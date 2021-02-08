Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 627 kişiye ceza kesildi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 627 kişiye 1 milyon 800 bin 755 lira ceza kesildi.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 627 kişiye 1 milyon 800 bin 755 lira ceza kesildi.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rehavete kapılıp tedbirler önemsenmezse, kontrollü sosyal hayat sürecinin uzayabileceğini vurguladı.

Paylaşımında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yapılan yasal işlemlere ilişkin de bilgi veren Yazıcı, "Antalya'mızda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 627 kişiye 1 milyon 800 bin 755 lira idari para cezası uygulanmıştır. Evlerinde kalarak kurallara riayet eden tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi