Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 392 kişiye ceza kesildi
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Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 392 kişiye ceza kesildi

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 392 kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Levent Kişi - Haberler | Güncel

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 392 kişiye, 1 milyon 203 bin 501 lira ceza uygulandı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 392 kişiye, 1 milyon 203 bin 501 lira ceza uygulandı.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Paylaşımında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yapılan yasal işlemlere ilişkin bilgi veren Yazıcı, "Antalya'mızda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 392 kişiye 1 milyon 203 bin 501 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kurallara uyarak evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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