Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı

Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı

Antalya'da siyanürden zehirlendikleri düşünülen 4 kişilik aileden baba Selim Şimşek evde bir mektup bıraktı. Baba Şimşek'in mektubunda maddi sıkıntı çektiğini ve dokuz aydır çalışmadığını yazdığı belirtiliyor.

09.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:18
Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı

'da Uncalı mahallesinde bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulundu. Evdeki cesetlerin Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine durulurken, baba Selim Şimşek'in evde bıraktığı mektubun detayları gün yüzüne çıktı.

BABA ŞİMŞEK MEKTUP BIRAKTI: MADDİ SIKINTI ÇEKİYORUZ

Eve sabah saatlerinde bir kargo geldiği belirtilirken, polisin evde yaptığı incelemede, Selim Şimşek'in bıraktığı bir mektup bulundu.

NTV'nin haberine göre baba Selim Şimşek'in, mektubunda maddi sıkıntı çektiğini, dokuz aydır çalışmadığını yazdığı belirtiliyor. Babanın, "Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok. Hayatımıza son veriyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

AFAD EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Öte yandan, ihbar üzerine eve gelen ilk ekip, evdeki kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 polis memuru ve 3 sağlık görevlisinin tedavileri sürerken AFAD ekipleri özel kıyafetlerle incelemelerde bulunmak için olay yerine geldi.

BABA VE ÇOCUKLARI EL ELE

Eve giren polis ekipleri, salonda Selim Şimşek ve çocukları Ceren ile Ali Çınar'ın ele ele cansız bedenlerini buldu. Evin diğer bölümlerini de kontrol eden polis, banyoda da anne Sultan Şimşek'in cesedini buldu.

SİYANÜR ENDİŞESİYLE BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri site çevresinde güvenlik önlemi alırken, gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesine bağlı ölmüş olabileceğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, diğer dairelerin kapısını çalarak binayı boşalttı. Evlerinden çıkan bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının evlerine giderken bazıları ise park ve otobüs duraklarında oturdu. Polis, ilaçlarını almak isteyen bina sakinlerinin tek tek evlerine girmesine izin verdi. Sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

"KOMŞUMUZU ÇOK TANIMIYORUM"

Bir bina sakini Serkan Abacı ise, "Gürültü üzerine uyandım. Kapıyı açıp çıkınca apartman görevlisi 8'inci kattaki bir dairede 4 kişilik ailenin cansız bedenleri bulunduğunu, siyanürden zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Ailenin cesetlerinin bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine apartmanı tahliye ediyoruz dediler. Bir tane kedim var. Onu alıp çıktım. Aileyi tanımıyorum" diyerek olayı anlattı.

İSTANBUL'DA DA BENZER DURUM YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te de benzer bir olay yaşanmıştı. Fatih'te bir evde yaşayan 4 kardeş, "Dikkat içeride siyanür var" yazılı bir not bırakmıştı. Eve giren ekipler 4 kardeşin cansız bedenine ulaşmıştı.


Haber Videosu: Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı
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HABER YORUMLARI (42)

  • MEMOLİ:
    geçim sıkıntısı elbette zor bende tekmaaşla geçinen geçinmeye çalışan biriyim. sonuç bu olmamalı mücadele etmeli karı koca çalışa bilirsiniz. insan yaptıgı işten utanmamalı ne iş olsa namusu ile yapmalı. ailesi için yazık değilmi o çocuklara yüreğim sızlıyor. afrikadaki insanlar madem hiç yaşamamalı ozaman. beterin beteri var halimize şükredip daha fazla çalışmalıyız . ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız lütfen özenti içine girmeyiniz. . .
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  • OBALİ:
    almanlar turkler geldi işimi aldı derken herkes kızıyordu simdi suriyeliler geldi turkler iş bulamıyor simdi herseyide suriyelilere baglamak iştemem ama acı gercek orteda acın kapiları gitsinler inanın ülkede bir rahatlama olacaktır evine bir misafir geliyor 3 gün sonra masraflara yetişemiyorsun misal
    Cevap Yaz 26 1 Yayından Kaldır
  • OGUZ:
    HZ. ÖMERİN BİR SÖZÜ FIRAT NEHRİ KENARINDA BİR OGLAK KAYBOLSA KORKARIM BU ÖMER DEN SORULUR DER ACABA BU VEBAL KİMİN
    Cevap Yaz 24 3 Yayından Kaldır
  • BERAT:
    Yazıklar olsun bizlere 80 milyon ülkede bu gibi insanları görmeyenlere küçücük yavrucakların yüzüne öbür tarafta nasıl bakmayı düşünüyor yöneticilerimiz. . . . bence artık şapkayı önlerine koysunlaracil acil acilekonomi için sıkıntı çekenler için acil eylem planı hazırlasınlar kritersiz nedensiz şusus busuz destek versinler. . .
    Cevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır
  • ASDADS:
    2023de herşeyin cevabı verecek bu millet, insanlarla alay etmek neymiş görecekler, suriyelileri yollamayız diyorlar, burada kendi halkı intihar ederken sefillikten sürünürken nasıl dalga geçiyorlar sonucunu görecekler zamanı gelince artık yetti.
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  • ADNAN:
    bizim milletimiz hiç bişeyin hesabını sormaz sabah akşam tepeden tırnağa zam yapıyorlar ama hala uyumaya devam ediyorlar bu devran böyle gelmiş böyle gitcek gibi gözüküyor malesef
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  • ADIM YOK:
    neyin mücadelesi? ben 4 aydır işe bakıyorum birsürü iş var kabul etmiyorlar. suriyeli çalıştırmaktan memnunlar. hükümet desen hükümet olarak görmüyorum zaten. halkımız fakirleşmeye devam ettikçe akıllarını yitiriyorlar. ZENGİN AŞIRI ZENGİN FAKİR AŞIRI FAKİR kardeşim yeter. insanların birbirine güveni kalmamış maddi sıkıntı bildiğiniz gibi değil. ateş düştüğü yeri yakar vesselam.
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