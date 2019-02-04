14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı
Antalya'da 14 yaşındaki kızı kaçırdıktan sonra kızın ailesine, "O artık benim ölene kadar namusum, bizi kimse ayıramaz" diye mesaj atan zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Antalya'da, ekmek almak için evden çıktıktan sonra Savaş G. (37) tarafından kaçırılan Sıla Ö. (14), polis ekiplerince bulundu. Savaş G., gözaltına alınırken, Sıla Ö.'nün soruşturma bitinceye kadar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde kalacağı ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'nde oturan, 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Ö., 28 Ocak Pazartesi sabahı ekmek almak için evden çıktı ancak geri dönmedi. Anne Emine Ö. de kızını mahallede aramaya başladı. Bu sırada cep telefonuna, birkaç kez evlerine misafirliğe gelen Savaş G.'den 'Anneciğim, babacığım; ben kızınızı, kızınız da beni seviyor. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Artık bizi kimse ayıramaz' yazılı mesaj geldi. Emine Ö., hemen mesajın gönderildiği numarayı aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine polis merkezine giden Emine Ö., şikayetçi oldu.
KÜÇÜK KIZ OPERASYONLA KURTARILDI
Savaş G. ve kaçırdığı Sıla Ö.'nün, Kepez'in Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evde olduğunu tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Savaş G., gözaltına alınırken, Sıla Ö. de ifadesine başvurulmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sıla Ö.'nün, soruşturma bitinceye kadar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde misafir edileceği ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
"KIZIMIN EVLİLİK DEĞİL OKUMA ÇAĞI"
Kızının bulunmasının ardından yeniden yaşamaya başladığını kaydeden Emine Ö., "Ben 1 haftada kaç kez öldüm? Benim kızımı 1 haftadır alıkoydu. Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızımın evlilik değil, okuma çağı" dedi.
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BURDA ESAS SUÇLU AİLE, , , BU HALE GELENE KADAR SESİ ÇIKMAYAN AİLE. . . . ANNE BABACevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bu cocuk lara goz dıken sapıklara idam gelecekkı ıbretı aleme ders olsunCevap Yaz 31 Yayından Kaldır
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KIZDA SUC YOKMU NIYE GITMIS BAGIRSAYDI.HERKES KIZINA SAHIP CIKSINCevap Yaz 21 Yayından Kaldır
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ANTALYA, YA DÜNYA, NIN SAYILI TURİZM KENTLERİNDEN BİRİ AMA YERLİ HALKI BANA GÖRE KÜLTÜRSÜZ SEVİYESİZ YANİ GELİŞEN TURİZMLE BİRLİKTE KENDİLERİNİ GELİŞTİREMEMİŞLER 50 YIL ÖNCE NEYSE YİNE AYNICevap Yaz 7 3 Yayından KaldırHAYDAR BENDE: Böyle Durumlar Her Yerde Aynı Doğusundan Batısına Tüm İl ve İlçelerde Olabilir Türkiye deki Şehir Değil Başka Ülkelerde Olabiliyor Bir Suçu Bir Topluma Yükleme Önce Kendini Gelirtir2 Yayından Kaldır