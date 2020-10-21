Antalya'da servis minibüsü devrildi: 8 yaralı
21.10.2020 23:01 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:04
Antalya'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Antalya'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Bir iş yeri personelini taşıyan Zeki Güney idaresindeki 07 ABE 282 plakalı servis minibüsü, Kemer kara yolu Balıkçı Barınağı yakınlarında kontrolden çıkıp devrildi.
Kazada, araçta bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden