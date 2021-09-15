Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı - Haberler
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Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Akseki-Manavgat kara yolu Manayıt mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Kontur firmasına ait 42 BC 885 plakalı yolcu otobüsü ile 42 BTC 15 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 2 çocuk, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı

Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı

Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı

Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı

Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı

Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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