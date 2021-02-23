Antalya'da kendisini kelepçeleyip darbeden eşini öldürdüğü öne sürülen kadınla ilgili "psikolojik rapor" talep edildi

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Melek İ. ile ilgili avukatının "psikolojik rapor" talebinde bulunduğu öğrenildi.

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Melek İ. ile ilgili avukatının "psikolojik rapor" talebinde bulunduğu öğrenildi.

Melek İ'nin avukatı Ahmet Onaran, AA muhabirine, "örselenmiş kadın sendromu" ile ilgili savcılık sorgusu aşamasında başvuruda bulunduklarını söyledi.

Başvurularının mahkeme aşamasında da değerlendirilebileceğini belirten Onaran, mahkemenin rapor alınması yönünde karar vereceğine inandıklarını kaydetti.

Onaran, "Dilekçemizde Melek İ'nin kocasından devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gördüğüne, psikolojik durumunun bozulduğu için ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir durumun ortada olduğuna dikkati çektik." ifadesini kullandı.

Servis şoförü Ramazan İ'nin (32), Döşemealtı ilçesinde ellerine kelepçe taktığı eşi Melek İ'yi 7 Ocak'ta darbettiği, ertesi gün kadının sabah saatlerinde işe gidip gelen eşini av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülmüştü. Melek İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede "haksız tahrik" indirimi uygulanarak sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi