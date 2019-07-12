Rus ve Moldova vatandaşı kadınları katalog üzerinden pazarlayan şüpheliler yakalandı
Antalya'da Rusya ve Moldova vatandaşı kadınları katalog üzerinden pazarladıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Fuhşa teşvik edildiği öne sürülen 21 kadının ise sınır dışı edileceği öğrenildi.
Antalya'da Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı kadınları erkeklere katalog üzerinden pazarladıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı, fuhşa teşvik edilen Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı 21 kadın kurtarıldı.
FUHŞA TEŞVİK EDİLEN 21 KADIN KURTARILDI
Antalya Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği fuhuş operasyonunda Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı kadınları erkeklere katalog üzerinden pazarladıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı, fuhşa teşvik edildiği öne sürülen 21 kadın kurtarıldı. Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul'da sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişinin yanısıra isimleri belirlenen 3 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.
MÜŞTERİLERE KATALOG DÖKÜMANLARI GÖNDERİYORLAR
3 ay önce başlatılan istihbarat çalışmaları sonucunda belirli kadın satıcısı şüphelilerin, telefonla kendilerine ulaşan kişilere fuhşa teşvik ettikleri yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanı gönderdikleri, müşterilerin beğendiği kadınları belli otellere göndererek fuhuş yaptırdıklarını tespit edildi. Şüphelilerin teknik takibi sonuçları otel kayıtlarıyla eşleştirilerek suçu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik Antalya merkezli Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda, İ.F., N.H.,Y.A., İ.Ç., K.Ö., M.L. ile yardım yataklık yaptıkları iddiasıyla B.A. ve İ,K. gözaltına alındı. K.T., M.C. ve H.A. isimli fuhşa teşvik şüphelilerinin ise yakalanmaya çalışıldığı öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilecekleri, bir kısmı zorla fuhşa teşvik edildiğini öne süren toplam 21 Rus ve Moldovalı kadının ise sınır dışı edileceği bildirildi.
-
Hükumet bir vize muafi getirdi kalitesi düsuk ulkelere hep si turkiyeye geldi fuus yapani terorusdu uyusturucu kacakcilari elini kolunu salliyarak giriyor ülkeye ondan sonra cikip alkol yasak fuus yasak kacakcilik yasak eee bunlari getiren sizlersiniz yalanmi sü vize muafi getirdigi ulkelere bakin hep si savas öldurme kavga hersey var hic icinde bir kaliteli bir ulke yok kimse kizmasin bu gibi seylerde olacakCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
-
şarapsızlarCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
-
TÜRKİYEDEEKİ YABANCILAR TURKİYEDE HER ŞEYI YAPAR BURAYI EUHUŞ EVİNE ÇEVİRDİLER LÜTFEN ONLARI SINIR DIŞI EDİN.Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
-
YAHU ALAN RAZI VEREN RAZI İNSANLARI BIRAKINDA RAHAT İŞLERİNİ YAPSIN , ORTALIK ZATEN SAPIKTAN TACİZCİDEN GEÇİLMİYOR BU TÜR İŞLERİ RESMİLEŞTİRİN VERGİ ALINNNNNN. AVRUPADA BİR ÇOK ÜLKEDE SERBEST ŞU VARKI VERGİ SİSTEMİYLE İŞLİYOR,Cevap Yaz 6 10 Yayından Kaldır
-
güzelmişler bunarCevap Yaz 9 7 Yayından Kaldır
Serenay Sarıkaya, kendisi için "Evli kulüp başkanından hamile mi?" diyen sunucu Pınar Ergüner'e dava açtı