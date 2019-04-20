"Ben Hz. İsayım" Deyip Öğrencileri Ağlatan Öğretmene Soruşturma Başlatıldı

Antalya'nın Serik ilçesindeki ortaokulda, kadın öğretmen S.K. (35), iddiaya göre öğrencilerine Hz. İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyledi, ardından kıyametle ilgili şeyler anlattı. Velilerin ve öğrencilerin şikayeti üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılırken, Kaymakam Haluk Şimşek, öğretmenin pazartesi günü açığa alınacağını söyledi.

"BİRAZ KIYAMETTEN KONUŞALIM"

Serik'e bağlı Gedik Mahallesi'ndeki ortaokul 6'ncı sınıfta İngilizce öğretmeni olarak görev yapan S.K., iddiaya göre 19 Nisan'da 24 öğrencinin bulunduğu sınıfta, ders yapmak istemeyen öğrencilere, "Dersi bırakalım, biraz kıyametten konuşalım" dedi.

ÖĞRENCİLER AĞLAYARAK DIŞARI ÇIKTI

Hz. İsa'nın ruhunun içine girdiğini, herkesin ne zaman öleceğini ve kıyametin ne zaman kopacağını bildiğini iddia eden S.K., öğrencilere çeşitli şeyler anlattı. S.K.'nın anlatımlarından korkan bazı öğrenciler, ağlayarak dışarı çıktı.

"KIYAMETİN NE ZAMAN KOPACAĞINI BİLİYORUM"

Gedik Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan S.K'nin, 6. sınıf öğrencilerine, "Hazreti İsa olduğunu ve kıyametin ne zaman kopacağını bildiği" yönünde iddialarda bulunduğu belirtildi.

Veli ve öğrencilerin şikayeti üzerine, öğretmen hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

VELİLER ŞİKAYETTE BULUNDU

Tiyatroyla da uğraştığı öne sürülen kadın öğretmenin anlatımlarından psikolojik tedavi gördüğü belirtilen bir öğrenci de korktu. İddiaya göre öğretmenin göğsüne dokunduğu öğrenci titremeye başladı. Öğrenciyi sakinleştiren arkadaşları durumu okul müdürüne anlattı. Daha sonra bazı öğrenciler, öğretmen S.K.'ya 'Neden böyle yapıyorsunuz?' diye sordu. Bunun üzerine S.K. da iddiaya göre 'Cesaretli olmanız için yapıyorum' cevabını verdi. Öğrencilerin durumu anlattığı velilerin de öğretmen hakkında şikayette bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"SORUŞTURMA BAŞLATACAĞIZ"

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan bugün haberleri olduğunu belirterek, "Gerekli tahkikatı yaptırdık. Pazartesi soruşturma başlatıp, öğretmeni açığa alacağız." dedi.

"HAZ. İSA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ"

Aynı sınıfta eğitim gören Gedik Mahalle Muhtarı Halil Koca'nın kızı Celin Koca da öğretmenlerinin kendisinin Hazreti İsa olduğunu ve her şeyi bildiğini belirterek, ağladığını iddia etti.

Kaynak: AA