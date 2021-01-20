Antalya'da huzurevlerinde Kovid-19 aşısı uygulaması başladı
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Antalya'da huzurevlerinde Kovid-19 aşısı uygulaması başladı

20.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:48
Antalya'da huzurevlerinde Kovid-19 aşısı uygulaması başladı

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında huzurevlerinde kalan yaşlılara aşı uygulamasına başlandı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında huzurevlerinde kalan yaşlılara aşı uygulamasına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yürütülen aşılama programı kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevine gelen sağlık görevlileri, ilk olarak huzurevi sakinlerine Kovid-19 aşısı hakkında bilgi verdi ve ateşlerini ölçtü.

Ardından maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde 24 yaşlı ve 18 personele ilk doz CoronaVac aşıları yapıldı.

İkinci doz aşıların ise 28 gün sonra uygulanacağı belirtildi.

Huzurevi sakinleri de hassas çalışmaları nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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