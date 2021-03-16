Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 177 sürücüye ceza uygulandı
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Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 177 sürücüye ceza uygulandı

16.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:19
Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 177 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları tespit edilen 177 sürücüye para cezası kesildi.

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları tespit edilen 177 sürücüye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent trafiği 9-15 Mart'ta helikopter ve drone aracılığıyla denetlendi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller tespit edildi.

Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 177 sürücüye para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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