Antalya'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 40 suç kaydı bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevinde gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan uzun süredir arananların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.T, saklandığı yerde gözaltına alındı.

Hükümlünün "hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan 40 kaydının olduğu bildirildi.

Adliyeye sevk edilen A.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.İ'ye de yakalandı.

AA / Levent Kişi - Son Dakika Haberleri

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