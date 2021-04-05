Antalya'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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Antalya'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı / Levent Kişi - Haberler | Güncel
Antalya'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık eski Antalya hakimi A.B.D. ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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