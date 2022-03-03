Antalya'da "Fethinin 815. Yılında Antalya Sempozyumu" düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın fethinin 815'inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Tarih ve Kültür" sempozyumu başladı.

Valisi Ersin Yazıcı, Valilik, Akdeniz Üniversitesi ve Kepez Belediyesi iş birliğiyle Edebiyat Fakültesi Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, kentin coğrafi güzellikleri, tarımı ve sanatının yanı sıra tarihiyle de ön plana çıktığını söyledi.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kenti daha ileriye götürmek gerektiğini anlatan Yazıcı, "815 yıl önce Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev ve kahraman askerleri tarafından fethedilen bu ulu şehir, asırladır Türk medeniyetinin en önemli şehirlerindendir ve öyle olmaya devam edecektir." dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur" sözünü hatırlatan Yazıcı, kentin tarihini gelecek nesillere en iyi şekilde öğretmenin önemine işaret etti.

Gençlerin güçlenen Türkiye'de önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Yazıcı, "Güçleniyoruz inşallah daha da güçleneceğiz. Bize çelme takmaya, engellemeye çalışanlara rağmen güçlenmeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Bunu da buradaki gençlerimizle birlikte yapacağız. Tüm zorlukların üstesinden birlik ve beraberlik ruhu ile gelmeye bayrağımızı bu topraklarda ve 'Mavi Vatan'da özgürce dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bu toprakları yüceltmek için çalışmak hepimizin ortak görevidir"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da medeniyetle kültürle ve ilimle yapılan fetihlerin en kalıcı fetihler olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin insanlık için çok özel bir coğrafyada bulunduğunu bildiren Özkan, "İlhamımızı şanlı tarihimizden alarak, bu toprakları bize vatan eden atalarımıza layık olmak ve bu toprakları yüceltmek için çalışmak hepimizin ortak görevidir. Unutmamalıyız ki kökleri derine inmeyen ağaçların ayakta duramayacağı gibi geleceğimizi sağlam inşa etmemizin yolu tarihimize sahip çıkmaktır." diye konuştu.

Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşa da değinen Özkan, bu sürecin ülke olarak güçlü olmanın önemini hatırlattığına dikkati çekti.

Antalya Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarının "Türk Halk Müziği Konseri" ve zeybek gösterisiyle devam eden sempozyum 4 Mart'ta sona erecek.