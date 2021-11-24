Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Metin Çağın, tutuklu bulunduğu ceza evinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Hayatını kaybeden Dudu Çağın'ın yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, suçsuz olduğunu iddia ederek, "Eşimin elinde ekmek bıçağı vardı. Bıçağı almaya çalışırken kendi kendini öldürdü. Kızlarımın yalan söylüyor ama canları sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Mahkemeye heyeti sanığa, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Öldürülen kadının babası Durmuş Kara, annesi Şerife Kara ve Emine Çağın mahkemenin kararıyla ilgili Serik'teki evlerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Anne Şerife Kara, mahkemenin kararından memnuniyet duyduklarını söyledi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü arifesinde verilen kararı anlamlı bulduklarını dile getiren Kara, "Biz gördük kimse görmesin. Kadınlara yönelik şiddetine bir çare bulunsun. Kızım öldüğü günden bu yana tükendim. Kızıma yapmadığını bırakmadı. Kızımı vahşice öldürdü. Allah kimsenin başına vermesin. Başka çaresi yok, idam istiyoruz. Çocuğuma doyamadık, fotoğrafına bile bakamıyorum." diye konuştu.

Kara, kızından geriye 7 yetim kaldığını ifade etti.

Baba Durmuş Kara da tüm duruşmaları takip ettiğini belirtti.

Sanığın, duruşmadaki ifadesinde kızına iftira attığını vurgulayan Kara, şöyle devam etti:

"Birinci duruşmada 'bir erkekle gördüm' dedi. Mahkeme araştırdı yalan çıktı. 'Kuaförde gördüm' dedi o da yalan çıktı. 'Telefonda kayıtlarım var' dedi mahkeme onu da inceledi o da yalan çıktı. En sonunda mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkemenin kararıyla az da olsa yüreğimize su serpildi. Kızımdan geriye 7 çocuk kaldı. İkisi evli, 5'i benim yanında kalıyor. Onları okutuyorum. Elimden geldiğince de okutacağım. Her gün kızımın acısını çekip ağlıyoruz."

Dudu Çağın'ın ölmeden 2 gün önce düğününü yaptığı kızı Emine Çağın ise 6 aylık bebeği Songül'ü kucağına alıp, "Beni evlendirdi düğünümü gördü ama torununu görmek nasip olmadı." dedi.

Serik'te 18 Ağustos'ta Metin Çağın, kızlarının düğünü nedeniyle bir hafta önce barıştığı Dudu Çağın ile tartıştıktan sonra karısını boynu, karnı ve kollarından bıçaklayarak öldürmüştü. Kaçan zanlı, 2 gün sonra komşuları tarafından polise teslim edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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