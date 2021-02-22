Antalya'da 55 noktada karantina uygulanıyor
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Antalya'da 55 noktada karantina uygulanıyor

22.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:16
Antalya'da 55 noktada karantina uygulanıyor

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 55 noktada karantina uygulandığı bildirildi.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 55 noktada karantina uygulandığı bildirildi.

Vali Esrin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede başarının tedbirlere uymakla sağlanabileceğini belirtti.

Kent sakinlerinden tedbirlere uymalarını isteyen Yazıcı, "Kıymetli Antalyalılar, koronavirüsle mücadele kapsamında bulaş riski nedeniyle ilimiz genelinde 55 noktada karantina uygulaması yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları vefa sosyal destek ekiplerimizce karşılanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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