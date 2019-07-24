ANTALYA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ SİNİRLENDİM VE KENDİMİ KAYBETMİŞİM

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Halime Şenal'ı (31), 20 bıçak darbesiyle öldüren Ümit Gür (39) tutuklandı. İfadesinde Halime Şenal'ın 10 aylık çocuklarına bakmadığını ve bu yüzden tartıştıklarını anlatan Ümit Gür, Çantasından bıçak çıkardı ve bana saldırdı. Sinirlendim ve kendimi kaybetmişim. Ben de kendimi korumak için yanımda bulunan ekmek bıçağıyla ona vurdum. Kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum dedi.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'yle Evrenseki Mahallesi sınırındaki Kumköy minibüs durağının yan tarafında dün öldürülmüş olarak bulunan Halime Şenal'ın katil zanlısı Ümit Gür bugün İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Ümit Gür verdiği ifadesinde bir süredir Halime Şenal'la dini nikahla birlikte olduğunu, birlikteliklerinin bir dargın bir barışık şekilde sürdüğünün belirtti. Halime Şenal'dan 10 aylık çocuğu olduğunu anlatan Ümit Gür, Halime, çocuğuna bakmıyordu. Çocuğa benim resmi nikahlı eşim bakıyor. Bu konuda kendisini çok uyardım, aramızda zaman zaman tartışma yaşadık. Önceki gün gece yarısından sonra buluştuk. Kendisine çocuğa bakması gerektiğini söyledim. Bana hakaret ve küfür etti. 'Eski kocalarım senden daha iyiydi' dedi ifadelerine yer verdi.

'EKMEK BIÇAĞIYLA VURDUM'

Bu sözler üzerine aralarında tartışmanın şiddetlendiğini anlatan Gür, Minibüs durağının oradaydık, 'Gel kenarda konuşalım' dedi. Tartışmaya devam ettik. Çantasından bıçak çıkardı ve bana saldırdı. Bana saldırınca sinirlendim ve kendimi kaybetmişim. Ben de kendimi korumak için yanımda bulunan ekmek bıçağıyla ona vurdum. Kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum dedi.

Ümit Gür'ün resmi nikahlı eşinden 3, öldürülen Halime Şenal'ın da daha önce evlenip boşandığı 2 eşinden 2 çocuğu olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA