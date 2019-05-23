Gözü Dönmüş Cani, Başına Saksıyla Vurup Bıçakladığı Arkadaşının Cesedini Kanala Atmak İsterken Yakalandı

Gözü Dönmüş Cani, Başına Saksıyla Vurup Bıçakladığı Arkadaşının Cesedini Kanala Atmak İsterken Yakalandı

Turizm cenneti Antalya'da, kavga ettiği arkadaşının başına saksıyla vurup, bıçaklayarak öldüren cani, cesedi sulama kanalına atmaya çalışırken yakalandı. Olay yerine gelen polis, zanlıyı gözaltına alırken, ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'da birlikte alkol aldıkları esnada kavga etmeye başlayan 3 arkadaşın gecesi kanlı bitti. Soner E. (45), birlikte alkol aldıkları Ayşe G. (44) için kavga ettiği arkadaşı Sadık Cantürk'ü (45) başına saksıyla vurup, bıçaklayarak öldürdü. Soner E., Cantürk'ün cesedini 50 metre sürükleyerek götürdüğü sulama kanalına atmak isterken yakalandı. Polis ekipleri zanlıyı gözaltına alırken, ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BAŞINA SAKSIYLA VURUP BIÇAKLADI

Olay, saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde bir gecekonduda meydana geldi. Soner E., Ayşe G. ve Sadık Cantürk, dün akşam saatlerinde birlikte alkol almaya başladı. Saat 04.30 sıralarında Soner E. ile Sadık Cantürk arasında, Ayşe G. yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Soner E., çiçek saksısını ve sandalyeyi Sadık Cantürk'ün başına vurup yaraladı. Soner E., ardından 3'ü sırtından olmak üzere Cantürk'ü 5 yerinde bıçaklayıp öldürdü. Evden gelen sesler üzerine mahalleli polise haber verdi.

CESEDİ KANALA ATMAYA KALKIŞTI

Sadık Cantürk'ün cesedini kolundan tutup sürükleyen Soner E., 50 metre uzaklıktaki Devlet Su İşleri'ne ait su kanalının yanına getirdi. Soner E. cesedi suya atmak isterken, polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, Soner E.ile evdeki Ayşe G.'yi gözaltına aldı. Soner E. ile Ayşe G. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sadık Cantürk'ün cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Korkunç olaya dair görüntüler:

Gözü Dönmüş Cani, Başına Saksıyla Vurup Bıçakladığı Arkadaşının Cesedini Kanala Atmak İsterken Yakalandı
Kaynak: DHA
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