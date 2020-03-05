Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak

05.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:04

"Saltbae" sloganıyla tüm dünyada tanınan bir isim haline gelen Nusret Gökçe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları mekanlarında ücretsiz ağırlayacak. Nusret, 8 Mart'a özel bu etkinliği sosyal medyada annesiyle birlikte paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu.

INSTAGRAM'DA ANNESİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Nusret annesiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı ve "Bu benim annem. Eğer burada olmasaydın ben de burada olmazdım. Yaptığın her şey için hepinize kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Uluslararası 8 Mart kadınlar gününü kutlamak için tüm kadınları ücretsiz 1 sipariş Lokum, 1 meşrubat ve 1 baklava için 12 öğleden 19.00'a kadar Nusr-et Steak House Global'e davet etmek istiyorum. Uluslararası Kadınlar günü kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

KADINLAR GEÇEN YIL BÜYÜK İLGİ GÖSTERMİŞTİ

Nusret geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aynı etkinliği düzenlemiş ve kadınlar Nusr-Et şubelerine büyük ilgi göstermişti. Nusret'in tüm mekanlarının önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

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