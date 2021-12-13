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Annesinin üzerine kaynar su döktü

Annesinin üzerine kaynar su döktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ö, annesinin üzerine kaynar su döktü.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ö, annesinin üzerine kaynar su döktü. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, anne ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oğlunun kaynar su dökmesiyle yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan A.Ö, henüz bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö. annesinin üzerine kaynar su döktü. Talihsiz kadın acıyla kıvranırken, evdeki tartışmayı duyan vatandaşlar durumu 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.Ö'yü gözaltına alırken, oğlunun döktüğü kaynar suyla yaralanan talihsiz kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili işlemler devam ediyor.

Annesini darp etti

Öte yandan, bir başka olay da yine Lüleburgaz Özerler Mahallesi Büyükhasırcılar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde ve alkol kullanan A.S. isimli kişi tartışma yaşadığı annesini darp etti. Annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.S'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürürken olayla ilgili işlemlere başlandı. - KIRKLARELİ

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