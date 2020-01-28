Genç kız, annesinin satacağını öğrendiği evi ateşe verdi
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Genç kız, annesinin satacağını öğrendiği evi ateşe verdi

Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte oturduğu evin annesi tarafından satılacağını öğrenen genç kız, bu duruma sinirlenerek evi ateşe verip kaçtı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucu kontrol altına yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

28.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:37
Genç kız, annesinin satacağını öğrendiği evi ateşe verdi

'da, Sabiha P., annesinin satacağını öğrendiği oturduğu evi ateşe verip, yaktı. 1 saatte kontrol altına alınan yangında ev küle döndü.

ilçesi Maksem Mahallesi 4'ncü Fener Sokak'taki tek katlı evde arkadaşlarıyla yaşayan Sabiha P., Afyon'da bulunan annesinin evi satmak için Bursa'ya geldiğini öğrendi. Bu duruma sinirlenen Sabiha P., evi ateşe verip kaçtı.

EKİPLER 1 SAAT BOYUNCA MÜCADELE ETTİ

Ev kısa sürede alevler içinde kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucu kontrol altına alındı. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. Polis, kaçan Sabiha P.'yi arıyor.

İşte olay yerinden görüntüler;

Kaynak: DHA
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