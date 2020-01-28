Genç kız, annesinin satacağını öğrendiği evi ateşe verdi
Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte oturduğu evin annesi tarafından satılacağını öğrenen genç kız, bu duruma sinirlenerek evi ateşe verip kaçtı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucu kontrol altına yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Bursa'da, Sabiha P., annesinin satacağını öğrendiği oturduğu evi ateşe verip, yaktı. 1 saatte kontrol altına alınan yangında ev küle döndü.
Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi 4'ncü Fener Sokak'taki tek katlı evde arkadaşlarıyla yaşayan Sabiha P., Afyon'da bulunan annesinin evi satmak için Bursa'ya geldiğini öğrendi. Bu duruma sinirlenen Sabiha P., evi ateşe verip kaçtı.
EKİPLER 1 SAAT BOYUNCA MÜCADELE ETTİ
Ev kısa sürede alevler içinde kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucu kontrol altına alındı. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. Polis, kaçan Sabiha P.'yi arıyor.
İşte olay yerinden görüntüler;