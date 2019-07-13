Annesinin kucağında yaralanan bebek için herkes seferber oldu
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir aile ölümden döndü. 3 kişinin yaralandığı kazada, kafasından darbe alan yeni doğmuş bebek için hastane personeli seferber oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir aile ölümden döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. Annesinin kucağındayken yaralanan yeni doğmuş bebek için hastane personeli seferber oldu.
Kaza Hamamlı yolunda meydana geldi. Alattin A. idaresindeki otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkararak bariyerlere çarptı. Can pazarın yaşandığı kazada araç sürüsü, eşi Betül A. ve yeni doğmuş bebekleri Alihan A. yaralandı.
YENİ DOĞAN ALİHAN KAFASINA DARBE ALDI
3 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafasına aldığı darbe sonucu yaralanan yeni doğan Alihan bebek için hastane personeli seferber oldu. Minik bebeği susturmak için yoğun çaba sarf eden çalışanlar bir yandan da bebeğin tedavisini sürdürdü.
Yaralanan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.
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RABBİM acil şifalar versin çok geçmiş olun.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Rahibe mi kurtarmış çocuğu???Cevap Yaz 4 39 Yayından Kaldır
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Önce İnsan ol insan şayet insansan bir adin olmalı sonra yorum yap ok...2 Yayından Kaldır
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senin o rahibe dedigin din ırk ayrımı yapmadan işini yapandır???2 Yayından Kaldır
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Rahibe olsa saygıyla eğilirdin karşısında,4 Yayından Kaldır
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Kilise hastanesi galiba. . .Cevap Yaz 3 41 Yayından Kaldır
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kilise hastanesi de yanıdır senin gibilerini tedavi eder. . .Yayından Kaldır
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Burası özgürlükler ülkesi nerde yaşıyorsunuz bilmiyorum ama örtünmek islam dininde de var. ALLAH şifa versin7 Yayından Kaldır
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RABBİM sen şifasını ver yavrumuzun. . çok geçmiş olsun. .Cevap Yaz 45 Yayından Kaldır