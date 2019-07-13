Annesinin kucağında yaralanan bebek için herkes seferber oldu

Annesinin kucağında yaralanan bebek için herkes seferber oldu

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir aile ölümden döndü. 3 kişinin yaralandığı kazada, kafasından darbe alan yeni doğmuş bebek için hastane personeli seferber oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir aile ölümden döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. Annesinin kucağındayken yaralanan yeni doğmuş bebek için hastane personeli seferber oldu.

Kaza Hamamlı yolunda meydana geldi. Alattin A. idaresindeki otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkararak bariyerlere çarptı. Can pazarın yaşandığı kazada araç sürüsü, eşi Betül A. ve yeni doğmuş bebekleri Alihan A. yaralandı.

YENİ DOĞAN ALİHAN KAFASINA DARBE ALDI

3 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafasına aldığı darbe sonucu yaralanan yeni doğan Alihan bebek için hastane personeli seferber oldu. Minik bebeği susturmak için yoğun çaba sarf eden çalışanlar bir yandan da bebeğin tedavisini sürdürdü.

Yaralanan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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