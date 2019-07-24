Annesinin kazara çarptığı 2,5 yaşındaki çocuk öldü
Samsun'da annesinin aracıyla kazara çarptığı 2,5 yaşındaki çocuk öldü.
Samsun'da annesinin aracıyla kazara çarptığı 2,5 yaşındaki çocuk öldü.
Merkez Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan A.B. (37) otomobiline bindi. A.B'nin viteste unutulan ve el freni çekilmeyen aracı çalıştırması sonucu araç aniden ileriye doğru hareket etti.
Bu sırada aracın önünde olan A.B'nin 2,5 yaşındaki oğlu Erdem B, otomobil ile duvar arasında sıkıştı.
Annesi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi
Son Dakika Haberleri