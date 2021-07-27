Annesinin 'kanatsız meleği' gelinlik giydi

Samsun'un Yakakent ilçesinde annesinin "Kanatsız meleğim" dediği özel eğitim öğrencisi Betül Erdoğan (24), gelinlik giyerek hayallerini gerçekleştirdi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde annesinin "Kanatsız meleğim" dediği özel eğitim öğrencisi Betül Erdoğan (24), gelinlik giyerek hayallerini gerçekleştirdi.

Anne Sevgi İkiz Erdoğan ve baba Süleyman Erdoğan kızlarının hayalini gerçekleştirmek için önce; "Hayallerimle sevdiklerimi buluşturmak istiyorum. Bu isteğini gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum. Partime tüm dost ve tanıdıklarımı bekliyorum" şeklinde davetiye dağıttı.

Yakakent'te oturan Erdoğan ailesinin özel eğitim öğrencisi kızı Betül, uzun zamandır istediği düğününü annesi Sevgi İkiz Erdoğan sayesinde bir otelin salonunda gerçekleştirdi. Damatsız gerçekleştirilen düğününe gelen konuklar gelinlik hasretini dindiren Erdoğan ailesinin mutluluğunu paylaştı. Sazlı-sözlü damatsız düğünde hayalini kurduğu gelinliği giyen Betül, misafirlerle karşılıklı göbek attı. Gelinlik giydiği için çok mutlu olan 'annesinin kanatsız meleği' Betül Erdoğan, "Mutluyum, sevdiklerimleyim. Annem yanımda. Dedem var. Hayalim gerçekleşiyor. Herkesi seviyorum. Dünyayı hep seviyorum. İyi ki varsınız güzel insanlar" dedi.

Kızının isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan anne Sevgi İkiz Erdoğan, "Yıllardır beyaz bir gelinlik giymek için hayali vardı. Belki bunu bir süre geciktirdik. Pandemide çok üzüldüm bana bir şey olursa gözüm arkada gidecek diye. Bunu ben bir an önce gerçekleştirmek istedim. Bugün sevdiklerimizle hep beraber birlikteyiz. Çok mutluyum. O arzusunu yerine getirdim. Bütün özel çocuklarımızın yanında olmak dileğiyle, bütün sevdiklerimizle beraberiz. Bu özel çocukların duygularını olması gerektiği gibi yapmalıyız. Çünkü onların hisleri, duyguları var. İnsanın kalbi çok acıyor. O yüzden biz elimizden geleni yapıyoruz. Evimizde bir kanatsız melek var. O kadar güzel bir kız ki, iyi ki benim kızım, iyi ki annesiyim. Çok mutluyum" diye konuştu.

Baba Süleyman Erdoğan ise, "İnanın ki onun arzularını yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Onun bir hayali vardı. Onu da gerçekleştirdiğimiz için çok sevinçliyiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı