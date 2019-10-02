Annesinin doğurduktan sonra çöpe attığı bebek köpekler parçalamak üzereyken kurtarıldı

Annesinin doğurduktan sonra çöpe attığı bebek köpekler parçalamak üzereyken kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın, çöp konteynerinde ağlayan bir bebek ve etrafına toplanmış köpekleri görünce olayı polise bildirdi. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, bebeğin annesi gözaltına alındı.

02.10.2019 20:50
Annesinin doğurduktan sonra çöpe attığı bebek köpekler parçalamak üzereyken kurtarıldı

Ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen M.K. (19), gece geç saatlerde evlilik dışı bebeğini dünyaya getirdi. Genç anne, iddiaya göre yeni doğan bebeğini apartmanın yanında bulunan çöp konteynerine attı.

BEBEĞİN AĞLAMA SESİ DUYULDU

Bebeğin ağlama sesini fark eden ve evinin balkonundan dışarı çıkan ismi öğrenilemeyen bir kadın ise çöp konteynerinde ağlayan bir bebek ve etrafına toplanmış köpekleri görünce olayı polise bildirdi.

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği sağ olarak Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırdı. Bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

BEBEĞİN ANNESİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise bebeği dünyaya getirdiği iddia edilen M.K.'yi ve ailesini gözaltına aldı.

BEBEK ADANA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜNE YERLEŞTİRİLECEK

Kozan Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ekipleri, ailesi tarafından çöp konteynerine terk edilen erkek bebeği teslim almak üzere Kozan Devlet Hastanesi'ne geldi. Bakımı yapılan bebek hastane yetkilileri tarafından ekiplere teslim edilerek Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirilmek üzere uğurlandı.

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YORUMLAR (3)

  • KÖYLÜ MURTAZA:
    köpek bile bebeğe merhamet eder. sen nasıl bi vicdansızsın be insana benzeyen şeytan.
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  • ANİL:
    O çocuğu doğuran kişi cezaevine atilip ölüme sebebiyet yaratmaktan uzun süre ceza almalı kimi insanlar anne baba olamaz iken yaptığı şeye bak
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  • ADINI YAZ Y:
    İyiki bulmuşlar bebeği çok sevindim . . . ha köpeklere gelince hiç bir köpek ne kadar aç kalırsa kalsın yeni doğmuş bebeğe ve bebeklere saldırmaz çünkü onlar insanlar kadar merhametsiz değillerdir. bir yabancı ülkede çöpe atılmış 2 günlük bir bebeği sokak köpekleri bulmuş ve insanların yanına götürüp kurtarmıştı. . 2 sene önceydi galiba. . . . .
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