Annesini öldürüp "Paralel evrende bir şey olmuştur" diyen caniye müebbet hapis verildi

08.10.2019 13:17

Eskişehir'de annesini boğazından bıçaklayarak öldüren Murat Pullukçu'ya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Pullukçu ifadesinde "Kendisine zarar vermedim. Ben zaten kimseye zarar vermem. Hayal görmüştür. Kendisini ölü olarak görüp paniklemiştir ve bıçaklamıştır. Paralel evrende, ruhlar aleminde bir şeyler olmuş olabilir." demişti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık Murat Pullukçu ve avukatları hazır bulundu. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Murat Pullukçu, "Önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim. Esasa ilişkin savunmam ve son sözlerim bunlardır" dedi. Mahkeme heyeti sanık Murat Pullukçu'ya 'nitelikli şekilde kasten adam öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' verdi.

İFADELERİ KAN DONDURDU

Sanık Murat Pullukçu'nun 20 Haziran 2019 tarihindeki duruşmada yaptığı savunmada, annesinin kendini ruhlar aleminde görmüş ve bu yüzden kendini öldürmüş olabileceğini ifade etmişti. Savunma şu şekildeydi:

"Ben kimseye zarar vermedim. Yurdagül benim öz annemdir. İş hayatımı sonlandırıp kütük bilgilerimi araştırmaya başladığım tarihlerde olay olmuş. Annemin evinde belirli bir süre kaldığım oldu. Öldüğünden haberim yoktu. Belki de kendisini ölmüş olarak gördü. O anda ruhlar aleminde de olabilir. Kendi kendine zarar vermiş olabilir. Adli tıp raporunda pantolonunun üzerinde ve çorabında kanım çıkmış. Fakat ben tutuklanayım diye üzerine kanımı sürmüş olabilir. Kendisine zarar vermedim. Ben zaten kimseye zarar vermem. Hayal görmüştür. Kendisini ölü olarak görüp paniklemiştir ve bıçaklamıştır. Paralel evrende, ruhlar aleminde bir şeyler olmuş olabilir."

NE OLDU?

Edinilen bilgilere göre olay, geçen ocak ayında Kırmızıtoprak Mahallesinde Yurdagül Pullukçu'nun yaşadığı ikamette gerçekleşmişti. Annesi Yurdagül Pullukçu'yu (74) bıçakla öldürdüğü iddia edilen Murat Pullukçu (37), Antalya'nın Akseki ilçesinde ilçe Jandarma ekipleri tarafından hareketlerinden şüphelenilerek durdurulmuş, GBT sorgusunda şahsın Yurdagül Pullukçu'nun katil zanlısı olarak arandığı bilgisine ulaşılmıştı. Sanık, 'Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA