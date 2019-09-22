Babasını 5 yerinden bıçaklayan 17 yaşındaki çocuğun, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

22.09.2019 09:17

İstanbul Maltepe'de Yusuf Başıgüzel ve Nurten Başıgüzel çiftinin iki çocuğundan biri olan 17 yaşındaki Akın Başıgüzel, annesini aldatmakla suçladığı babası Yusuf Başıgüzel'i bıçaklayarak öldürdü. Olay, Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında önceki akşam yaşandı. İddiaya göre, baba Yusuf Başıgüzel ile oğlu Akın Başıgüzel arasında annesini aldattığı iddiasıyla bir tartışma çıktı.

5 KEZ BIÇAKLADI

Akın Başıgüzel bıçakla babası Yusuf Başıgüzel'i başından ve kalbinden 5 defa bıçakladı. Kavga sırasında sesleri duyan komşuları ise dairenin kapısına gelerek zili çaldı. Komşularının ısrarı üzerine uzun süre sonra kapıyı açan Akın Başıgüzel "Ambulans çağırın" dedi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Başıgüzel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ise dairede yaklaşık iki saat incelemelerde bulundu. Olayın ardından Akın Başıgüzel Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

ANNESİNİ ALDATTIĞI İÇİN BABASINI ÖLDÜRMÜŞ

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Akın Başıgüzel'in psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Babasını da annesini aldatmakla suçladığı için öldürdüğü ileri sürüldü. Yusuf Başıgüzel'in cenazesinin morga kaldırıldığı sırada kız kardeşi sinir krizi geçirdi. Acılı kardeşi komşuları teselli etti. Olayı sonradan öğrenen ve olay sırasında dayısının evinde bulunan Yusuf Başıgüzel'in eşi Nurten Başıgüzel ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.