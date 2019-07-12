Annesine sorduğu soruyla istismar olayları ortaya çıktı
Sakarya'da 8 yaşındaki kız çocuğu, annesine "Senin babandan sakladığın sır var mı?" diye sordu. Annesi, "Babaya karşı sır olmaz" deyince kız çocuğu, yaşadığı dehşeti anlattı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, E.Y. (8) adlı kız çocuğu, annesine "Senin babandan sakladığın sır var mı?" diye sordu. Annesi, "Babaya karşı sır olmaz. Her şeyi anlatmalısın" cevabını verince küçük kız, amcasının oğlu Ö.Y. (14) ile komşu D.Ş.'nin (62) cinsel istismarına uğradığını söyledi.
Serdivan'a bağlı 32 Evler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan E.Y. adlı kız çocuğu, akşam yemeğinde annesine, "Senin babandan sakladığın bir sır var mı?" diye sordu. Anne de kızına "Babaya karşı sır olmaz. Her şeyi anlatmalısın" yanıtını verdi. Bunun üzerine küçük kız, kuzeni Ö.Y. ile aralarında sır olduğunu söyledi. E.Y. adlı kız, aynı mahallede yaşayan amcasının oğlu Ö.Y.'nin, oyun oynamaya bahanesiyle kendisini odaya götürüp, cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Küçük kız, bu olayın defalarca yaşandığını belirtti.
ANNE SORDU KÜÇÜK KIZ ANLATTI
Çocuğunun söyledikleriyle şok yaşayan anne, "Sana bu şekilde başka dokunan oldu mu?" diye sorunca küçük kız, başka bir olayı anlattı. Aynı mahallede oturdukları babaannesinin komşusu D.Ş.'ye, bayramda şeker almaya gittiğinde, kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen E.Y., babaannesine gittikleri başka zaman da adamın kendisini evin arkasındaki ormanlığa götürerek, yine istismarda bulunduğunu anlattı. Olaylarla ilgili E.Y.'nin ailesi, polise gidip, şikayette bulundu.
BİRİNE TUTUKLAMA DİĞERİNE ADLİ KONTROL
Küçük kızın psikolog eşliğinde ifadesi alındı. D.Ş. ve Ö.Y. ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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BU durum icin ölüm hak hakda kardeşim nasıl anladılır bilmiyorum zaman eski zaman degil senşn 8 yaşındaki çocuk neden bu kadar rahat ben anlamış değilim hadi kaş göz arasında bu şerefsizlik lerin pisliklerini duyuyoruz görüyoruz yahu bu ne bahanesine kendi kendine giden bi kız ordan onu alıp ormana götüren bi şerefsiz ordan eve sağ sağlam kelen çocuk ve kız analatdana kadar hiç bir ilgi alaka çocuğa karşı ebeveyn sorumluluk ları yerine getirmeyen aile yahu ortam lanet olsunki değişti artık koruyun korlayın çocuklarınız bu husus da komşu eş dost kalmadı artıkCevap Yaz 126 5 Yayından Kaldır
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ulke de en cok sevdigim sey 10, 20 suclu var yakalanir sonuc da hepsini mahkeme birakir suclu olsa bile geri bir tane kalir o da kem kum su bu der biraz da deli nr yapar bir de takim ebise giyer ise iyi hal su bu hal kader kurbani der iken ceza almaz sonra da derler kanunlarin kestigi parmak acimaz diye kanun kanun degil ise øyle bir acir atasøzleri ile insanlari kandirmak bu hele 500, 800 yil hapis cezasi su bu verilecek der iken adam cikiyor tam rezalet o sucu ona buna atar iken suclu yokCevap Yaz 52 2 Yayından Kaldır
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Yasalar kanunlar yetersiz, cezalar caydırıcı değil. Adalet ve mahkemeler paranın ve nüfuzlu kişilerin etkisi altında olursa vede suçlu 1 ay sonra salıveriliyorsa güven ve huzur aramak biraz zordur !Cevap Yaz 52 1 Yayından Kaldır
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Ulan 1 sene daha sabretselermis ya. . . Diyanetin fetvasina göre hemen evlenirler, problem olmazdi, ceza bile almazlardi. Leeeyyyn, bana kizmayin, ben diyanetin yalancisiyim.Cevap Yaz 21 133 Yayından Kaldır
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diyanetin neresinde yazıyor onu söyler misin çok bilmiş.81 6 Yayından Kaldır
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Devlet yetkilileri, çevre kirliliğin önlenmesi amacıyla çıkaracağınız poşet yasağı yerine, keşke çocukların kirlenmemesi için yasa çıkarsaydınız.Cevap Yaz 325 9 Yayından Kaldır
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Allah bu mubarek gunde sonsuz kere belanizi versin insallahCevap Yaz 301 1 Yayından Kaldır
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Amiiiinnn85 2 Yayından Kaldır
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amin.138 1 Yayından Kaldır
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Allah rızası için yawrularımızı kimsenin yanına yollamayalım hanımlar lütfen :(Cevap Yaz 213 3 Yayından Kaldır
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