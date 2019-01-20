Kibariye, "Annesinden Maddi Desteğini Kesti" Diyenlere Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Allah'a Havale Ediyorum
Ünlü sanatçı Kibariye, annesine verdiği maddi desteği kestiği yönündeki haberlere, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Kibariye, "Haberi çıkaranları Allah'a havale ediyorum" dedi.
Bugün görsel ve yazılı basında çıkan "Kibariye'nin annesi Yeşil Kart çıkarttı" haberlerine Kibariye resmen ateş püskürdü.
SERT BİR DİLLE YALANLADI
Kibariye, gerginlik yaşadığı annesi Makbule Tokmak'a verdiği maddi desteği kesti. Sosyal güvencesi olmayan Makbule Hanım, çareyi devlete sığınmakta buldu. Yaşlı kadın, Yeşil Kart'tan yararlanmaya başladı haberlerine sosyal medya üzerinden sert bir dille aslı olmadığını söyledi.
"ANNEM BAŞIMIN TACIDIR"
İddiaları kesin bir dille yalanlayan usta sanatçı, "Annem hakkında çıkan asılsız ve gerçeği yansıtmayan haberleri yapan, kişiliksiz insanlar mutlaka Allah'ın gazabına uğrayacaklardır. Allah'ın rahmeti Anne ve Baba'da gizliyken, bu hakikatlere sahip biri olarak, Annem'e bakmama, ilgilenmeme haberlerini kınıyor, hesapları çabuk gören, Rabbime havale ediyorum. Annem başımın tacıdır" notunu paylaştı.
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Leylaaaaaaaaaa.Cevap Yaz 28 Yayından Kaldır
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şöferr şöferrr :)))Cevap Yaz 12 51 Yayından Kaldır