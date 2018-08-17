Annesi İntihar Girişiminde Bulunan Hülya Açıkgöz, Hadise'ye İmalı Gönderme Yaptı
Annesinin intihar girişiminden sonra kardeşi Hadise ile yollarını ayıran Hülya Açıkgöz, sosyal medya hesabından şarkıcı için imalı bir paylaşım yaptı.
Şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz, kızlarına "Benimle ilgilenmiyorsunuz" diyerek uyku ilacı içip intihar girişiminde bulunmuştu. Bu olaydan sonra araları limoni olan kardeşlerin küslüğü devam ediyor.
HADİSE "HER ŞEY YOLUNDA" DEMİŞTİ
Hadise'nin 'Her şey yolunda. Ailece biz bu olayı da atlatırız' açıklamalarına rağmen abla Hülya Açıkgöz, aynı fikirde olmadığını sosyal medya hesabından sürekli göstermeye çalışıyor.
"İNSANLARIN SİZE HİSSETİRDİKLERİ UNUTULMAZ"
Geçtiğimiz gün abla Açıkgöz, "Yıldızlar kayar. Ben sıradan bir insanım" paylaşımıyla şarkıcı kardeşini iğnelemişti. Hadise'ye taş attığı iddia edilen abla Hülya Açıkgöz, önceki gün de şu paylaşımı yaptı: "Öğrendim ki insanlar söylediğinizi ve yaptığınızı unutur. Ancak size hissettirdiklerini asla unutmaz."
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Hadiseye hadise çıkarıyorlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yıllarca hadisenin ekmeğini yediniz. modadan bi haber iken biriniz modacı rolünü üstlendi. kzıı kepazeye çevirdiniz. biriniz yöenetmenlik sevdası ile klip yöneltmeye kalktı. düşün şı kızın sırtından sizi sadece bir gün indirdi ondan kötüsü yok bu memlekette öylemi kalleş varlıklar sizi.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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kıskançlık kötü şeyCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Allah ıslah eylesin sizin gibi insanları..nelerle uğraşıyorlar görüyor musunuzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ıııııy şu aileyi türkiyeden şutlasınlar istiyorum.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır