Annemizi Saklarken ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Annemizi Saklarken hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba mı?
Star TV'nin sevilen dizisi Annemizi Saklarken ne zaman başlayacak merak edildi. Peki, Annemizi Saklarken ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Annemizi Saklarken hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba mı? Annemizi Saklarken hangi kanalda? Annemizi Saklarken hangi gündür? Çarşamba günü mü? İşte bilgiler...
Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Annemizi Saklarken ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Annemizi Saklarkenhangi günler yayınlanıyor? Çarşamba mı?
Annemizi Saklarken her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de başlıyor.
Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
Kutsi - Dundar Demir
Hande Doğandemir - Handan Bulut
Yeşim Ceren Bozoğlu - Füsun Moran
Hatice Aslan - Benan Demir
Ece Yaşar - Derya Güven
Erdem Kaynarca - Bora Demir
İncinur Sevimli -
Ezgi Gor - Selin Demir
Ezgi Tombul -
Barış Taşkın -
Semih Kızlkaya -
Zümre Erürk -
Merve Sevin -
Özgür Foster - Barış Moran
Güngör Bayrak -
Haberler.com - Gündem