Annemizi Saklarken ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Annemizi Saklarken hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba mı?

Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Annemizi Saklarken ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Annemizi Saklarkenhangi günler yayınlanıyor? Çarşamba mı?

ANNEMİZİ SAKLARKEN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Annemizi Saklarken her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de başlıyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NE?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI KİMLER?

Kutsi - Dundar Demir

Hande Doğandemir - Handan Bulut

Yeşim Ceren Bozoğlu - Füsun Moran

Hatice Aslan - Benan Demir

Ece Yaşar - Derya Güven

Erdem Kaynarca - Bora Demir

İncinur Sevimli -

Ezgi Gor - Selin Demir

Ezgi Tombul -

Barış Taşkın -

Semih Kızlkaya -

Zümre Erürk -

Merve Sevin -

Özgür Foster - Barış Moran

Güngör Bayrak -

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