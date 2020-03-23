Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının artışı ile vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yapıldı. Mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin evden çıkmalarına ise sınırlama getirildi. Uyarıları önemseyen bir anneanne ve torunu, çektikleri gülümseten videoda izleyenlere 'Evde Kal Türkiye' mesajı verdi.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma sınırlaması getirdi. Bu sınırlamaya destek veren Bursalı bir anneanne ve torunu ise çektikleri video ile hem gülümsetti hem de vatandaşlara 'Evde Kalın' mesajı verdi.

BİLİNÇLİ TORUN, ANNEANNESİNİ UYARIYOR

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde ikamet eden Ünal ailesi, çektikleri video ile 'Evde kal Türkiye' çağrılarına dikkat çekti. Videoda anneannesinin evde kal uyarısına uymadığını gören küçük kız, sokağa çıkmak isteyen anneannesine sıklıkla uyarıda bulunuyor.

TÜM TÜRKİYE'YE 'EVDE KAL' ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Torununun uyarılarına aldırış etmeyen anneanne dışarı çıktığı sırada küçük kız çocuğu kapının önüne geçerek, ona engel oluyor. Pes eden kadın, torunu ile oyun oynayarak vakit geçiriyor. Videoda anneanne ve torunu, tüm Türkiye'ye 'Evde Kal' çağrısında bulunuyor.

Kaynak: İHA