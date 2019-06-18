Ağrı'da feci olay: Anne ve iki çocuğu sele kapılarak hayatını kaybetti
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışların sebep olduğu selde aynı bölgede bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Ağrı'nın Diyadin ilçesine meydana gelen şiddetli yağışlar can aldı. Yağışa arazide yakalanan anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarakbir kişi de yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti
AYNI BÖLGEDE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İlçeye bağlı Göl Mahallesi'nde oturan Naime Polat ve çocukları Musa ve Pınar arazide ot topladıkları sırada yağmura yakalandı. Yağmurdan arazide bulunan köprü altına sığınarak korunmaya çalışan anne ve çocukları meydana gelen selde suya kapılarak hayatını kaybetti.
Aynı bölgede arazide bulunan Nurullah Yardımcı isimli şahıs ise yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Cenazelerin Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Kaynak: İHA
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